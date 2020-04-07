Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM Будет ли перенесено празднование Дня Победы в Свердловской области, станет ясно уже скоро. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник подчеркнул, что решение примут федеральные власти. Есть вероятность, что празднования перенесут.

«Мы достаточно скоро узнаем об этом», — сказал Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Россия отмечает Год трудовой доблести. Однако на фоне пандемии коронавируса многие торжественные мероприятия уже были отменены или перенесены.

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