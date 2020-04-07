Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM В Покровской больнице Санкт-Петербурга, где медицинские работники жаловались на нехватку защитных средств и делились страхами, что из-за этого могут заразиться коронавирусной инфекцией, выявлено сразу шесть случаев заражения COVID-19. Об этом факте 7 апреля сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Теперь ограничительные мероприятия введены в трех отделениях больницы. Перемещение сотрудников и пациентов за пределы отделения ограничено, а за людьми установлено медицинское наблюдение.

«Сегодня Санкт-Петербург получил партию средств индивидуальной защиты, в первую очередь костюмов биозащиты, от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Около 1000 костюмов будут направлены в Покровскую больницу», — отметили в комздраве.

Читайте также: «Антирекорд»: в Петербурге за сутки выявили 69 заражённых коронавирусом

Напомним, 2 апреля медицинский персонал больницы записал видеообращение в котором рассказали, что медицинское учреждение испытывает нехватку средств защиты от коронавируса, а также страдает от отсутствия кислорода в палатах. Вкомитете по здравоохранению Петербурга тогда назвали это обращение содержащим недостоверную информацию, подчеркивая, что Покровская больница не принимает пациентов с коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В больнице Петербурга жалуются на нехватку защиты, комздрав опровергает