Москва, , 15:05 — REGNUM Возможная отмена ЕГЭ в российских школах в 2020 году — это настоящий подарок с небес. Главное, не обращать сегодня внимание на протекцию ЕГЭ со стороны профильных чиновников, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя возможную отмену ЕГЭ.

«Именно через них уже почти 20 лет назад западные советники и НКО запустили процесс дебилизации детей и подростков. Благодаря либерально настроенным во власти профильным руководителям страна лишилась лучших практик советской средней школы, уничтожила все достижения в методике обучения.

В результате стране и людям причинен непоправимый вред. Качество человеческого капитала в России значительно снизилось.

Сегодня России выпал уникальный случай — отказаться от системы ЕГЭ и пересмотреть преступную методику обучения школьников, а в итоге усилить конкурентоспособность России.

Здесь нужно прислушаться к родительским комитетам и лидерам мнений, а не к заржавевшим бездушным чиновникам, получивших килограммы «печенек» от западных друзей и партнеров в 90-е годы прошлого века», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.

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