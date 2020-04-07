Найроби, , 15:06 — REGNUM Недавнее исследование, проведенное в Кении, показало, что большинство жителей страны за то, чтобы ввести полный общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на социологический опрос, проведенный исследовательским центром Infotrak.

По результатам исследования, 68% опрошенных кенийцев заявили, что общенациональный карантин — лучший способ сдержать распространение вируса.

Как отмечают репортеры, с 27 марта правительство Кении ввело комендантский час, однако более жесткие меры по сдерживанию распространения вируса, такие как, например, были введены в ЮАР, приняты не были.

В опросе приняли участие около 831 человек из 24 из 47 округов Кении в период с 30 марта по 2 апреля. Большинство из тех, кто поддерживал полный карантин, были жителями сельской местности, а также пенсионерами и лицами, работающими на официальной работе.

Большинство опрошенных заявляли, что правительство должно сосредоточиться на прекращении распространения вируса и обеспечении продовольственной безопасности, в то время как некоторые заявляли, что вирусная угроза преувеличивается.

Результаты опроса были раскритикованы некоторыми пользователями соцсетей, которые утверждают, что респонденты были состоятельными людьми, которые могли выжить в ситуации полной блокировки.

«Семь из 10 кенийцев очень хорошо знают, что можно умереть от голода в ожидании помощи правительства. Мы не можем позволить себе карантин», — написал Джордж Мбучи в Твиттере.

«Где те кенийцы, которые отчаянно хотят карантин? Те, кто находится в Ронгае, Руиру или Рунде? Я все еще верю, что полная блокировка — это не решение. Нам нужен стратегический план, который не навредит малоимущим в этой стране», — написал Ахмед Мохаммед на своей странице в Твиттере.