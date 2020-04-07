Чебоксары, , 15:02 — REGNUM В Чувашии растёт число выявленных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Сегодня, 7 апреля, в республике зарегистрированы ещё девять случаев — всего установлено 17 заразившихся. Об этом сообщается в группе «Чувашия без паники».

Власти отмечают, что положительный результат получен у контактных лиц с одним из пациентов.

«Все заболевшие госпитализированы ещё до подтверждения из федеральной лаборатории. Текущая статистика ожидаемая: восемь человек из вновь инфицированных контактировали с заболевшим COVID-19 в Чебоксарах. Ещё один человек — житель Канашского района — был обследован после приезда из Москвы», — говорится в сообщении.

Все пациенты находятся в инфекционном стационаре БСМП в Чебоксарах. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Новые случаи коронавируса в Чувашии подтверждаются ежедневно. 6 апреля было установлено два, на утро 7 апреля — ещё три. Всего в республике подтверждено 17 случаев инфицирования коронавирусом. Ещё более 540 человек остаются под медицинским наблюдением.

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Напомним, что в регионах сдаются первичные тесты на коронавирус. В случае положительного результата повторные исследования проводятся в других лабораториях (в частности, в Москве, Нижнем Новгороде), которые дают итоговое заключение, и эти результаты входят в статистику Роспотребнадзора.

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