Ставрополь, , 15:04 — REGNUM Сообщения о смертельных прививках от коронавирусной инфекции, которые якобы будут делать жителям Ставрополья полицейские и врачи, являются ложными. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 апреля в пресс-службе МВД России по региону.

На Ставрополье через мессенджеры и социальные сети распространяется информация о том, что медики и сотрудники полиции будут ходить по домам и предлагать пройти тесты на коронавирус, результаты которых всегда будут положительными. Затем людям якобы делают прививку, от которой они умирают через полгода.

«Главное управление МВД России по Ставропольскому краю сообщает, что данное сообщение не соответствует действительности и носит фейковый характер», — подчеркнули в полиции.

Недостоверной в краевом главке назвали и сообщения о том, что на оперативном совещании в полиции просят распространить информацию о поквартирном обходе бригады медиков. Они якобы проникают в дома под видом санобработки жилой площади от вируса, а затем усыпляют жильцов при помощи газа и выносят ценные вещи.

В МВД призвали жителей края внимательно относиться к публикуемой информации в интернете и мессенджерах и верить лишь официальным источникам. В ведомстве также напомнили, что за распространение заведомо ложной информации законом предусмотрена ответственность.