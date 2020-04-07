Москва, , 15:00 — REGNUM Тест на коронавирус у певицы Надежды Бабкиной оказался отрицательный. Об этом 7 апреля заявил представитель театра «Русская песня» Александр Велор в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что Бабкина находится в больнице с диагнозом пневмония. «Коронавирус не обнаружен! Давайте вместе пожелаем ей здоровья и скорейшего выздоровления», — сказал Велор.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля «Московский комсомолец» сообщил, что медики ввели Надежду Бабкину в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.