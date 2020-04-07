Москва, , 15:00 — REGNUM Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал главу правительства РФ Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина обеспечить священнослужителей и волонтеров религиозных организаций индивидуальными средствами защиты от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

В соответствующих запросах Гаврилов отметил, что «религиозные организации нуждаются наравне с медицинскими организациями и службами социальной защиты».

Кроме того, депутат обратил внимание на то, что священнослужители, направляясь к прихожанам для отправления религиозных обрядов на дому, зачастую подвергаются проверке документов патрулями Росгвардии и полиции.

«Необходимо признать справку, выданную священнослужителю религиозной организацией, в качестве разрешения для свободного передвижения как по Москве, так и по населенным пунктам, в которых введены ограничения по передвижению граждан», — считает парламентарий.