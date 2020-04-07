Познань, Польша, , 14:58 — REGNUM В воскресенье, 5 апреля, восемь сотрудников дорожной полиции в Познани покинули районы несения службы и устроили себе барбекю на Мальтанском водохранилище. Об этом происшествии сообщил представитель пресс-службы полиции Велькопольского воеводства младший инспектор Анджей Боровяк.

«Восемь полицейских из дорожной службы покинули свои служебные районы, съехались из разных сторон Познани на Мальту и зажгли барбекю в зелёной зоне города. Все они получат дисциплинарные взыскания за нарушение служебных процедур. Наказания будут суровыми», — приводит слова представителя пресс-службы полиции «Польское радио».

По словам Боровяка, все восемь сотрудников полиции будут оштрафованы на 500 злотых (около 120 долларов) за «грубое нарушение постановления Кабинета министров Польши от 1 апреля 2020 года о борьбе с COVID-19».

Как сообщалось ранее, штраф за нарушение карантинных ограничений в Польше может составлять до 30 тысяч злотых (около 7 тысяч долларов).

По состоянию на 7 апреля, число заболевших в результате заражения коронавирусом в Польше составляет 4 413 человек, 107 человек умерло.