Сыктывкар, 7 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Федеральный референс-центр за сутки подтвердил 11 положительных тестов на коронавирус, полученных в Коми. Таким образом, в списке официально зараженных числится 101 житель республики.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего в Коми выявлено 212 пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, трое пациентов умерли, один — выздоровел.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми ожидают поставку в регион 70 аппаратов ИВЛ.