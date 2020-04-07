Москва, , 14:52 — REGNUM Региональные чиновники не допускают снижения дисциплины из-за введения режима дистанционной работы. Об этом 7 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Все органы власти — и федеральные, и региональные, и муниципальные — продолжают работу», — отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что ситуация требует от представителей власти мобилизации и повышения ответственности.

Журналисты также попросили прокомментировать инцидент с заместителем министра промышленности и торговли Дмитрием Овсвянниковым в аэропорту Ижевска. Песков отметил, что подобные эпизоды встречаются.

Напомним, 6 апреля Дмитрий Овсвянников устроил скандал при входе в аэропорт Ижевска. Он отказался предъявить посадочный талон и документы. Полиция составила на чиновника административный протокол за мелкое хулиганство.

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