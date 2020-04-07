Москва, , 14:52 — REGNUM Режим самоизоляции — это непросто, угнетает однообразие, но главное — не впадать в панику. Нужно больше читать, слушать музыку, смотреть хорошие фильмы, не зацикливаться на негативных новостях о коронавирусе, особенно из неофициальных источников, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный раввин России Адольф Шаевич.

«Мир оказался не готов к такому повороту событий с распространением новой коронавирусной инфекции не в смысле здравоохранения, не в смысле экономики. Обвинять в этом некого. Нужно всем миром, всем вместе выбираться из этой непростой ситуации.

Я спокойно отношусь к самоизоляции. Но есть и другие люди, которые впадают в пессимизм и в панику. Это всё очень индивидуально, каждый человек реагирует по-разному.

Ситуация с коронавирусом, конечно, очень серьезная и сложная. Особенно пострадают люди, работающие в частном секторе экономики.

Для всего мира — это испытание, может быть, даже и свыше. Люди столько лет наплевательски относились к экологии, это должно было когда-то сказаться.

Но надеюсь, что всем странам общими усилиями удастся побороть коронавирус. Надо надеяться, что ученые создадут противовирусный препарат и помогут выправиться ситуации.

А людям надо сохранять, насколько возможно, спокойствие и ни в коем случае не впадать в панику», — высказал своё мнение эксперт.

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