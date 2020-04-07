Красноярск, , 14:51 — REGNUM В Красноярском крае увеличилось производство средств индивидуальной защиты, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в региональном министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Уточняется, что за последнюю неделю ежедневный объём производства дезинфицирующих средств возрос с 5 до 21,2 тонны. В регионе выпуском дезсредств занимаются три предприятия. Продукцию поставляют в торговые и аптечные сети, промышленные предприятия.

Предприятия легкой промышленности края переориентировали свои производства на выпуск защитных текстильных и марлевых масок. Объём их производства вырос с 10 тысяч до 66 тысяч масок в день. Пошив индивидуальных защитных масок осуществляют 19 предприятий (ранее — девять).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 7 апреля было зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции. В том числе пять человека выздоровели.

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