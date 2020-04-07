Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Разработчики из Valve представили несколько новых карт для Artifact. Они продемонстрировали новый контент 6 апреля на официальном сайте игры.

Авторы игры также отметили, что сейчас они заняты серьёзной работой над геймплейной составляющей проекта. По их словам, первое время игра не будет выглядеть идеально, так как разработчики будут постоянно что-то менять в ней, основываясь на отзывах игроков.

Напомним, Artifact — это многопользовательская коллекционная карточная игра от Valve. Она была холодно встречена геймерами и критиками, поэтому разработчики решили «перезапустить» проект.

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