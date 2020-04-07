Сыктывкар, , 14:44 — REGNUM 70 аппаратов искусственной вентиляции лёгких поступят в Коми в ближайшие дни. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

«За эти два дня мы отработали первоочередные мероприятия по профилактике и снижению уровня заболеваемости короновирусной инфекцией, которые требуют дополнительного финансирования, — отметил ври главы республики Владимир Уйба. — В основном это приобретение оборудования ИВЛ, которое мы с опережением закупаем за счёт республиканского бюджета. Хотя в резервном фонде деньги на это предусмотрены, но они поступят к нам нескоро. Мы не можем их ждать, уже сейчас необходимо иметь в наличии 144 аппарата ИВЛ, поэтому первые 70 мы проплачиваем и получаем их на этой неделе, что в целом кардинально меняет картину безопасности наших сограждан».

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми один из самых высоких уровней заражения коронавирусом в Северо-западном округе — диагноз подтвержден у 101 человека, трое — умерли.