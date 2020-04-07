Калининград, , 14:43 — REGNUM Число выявленных заражённых коронавирусной инфекцией нового типа в Калининградской области резко выросло. Подтверждено новых 29 случаев, общее число заражённых достигло 48 человек.

По сведениям губернатора области Антона Алиханова, 904 человека находятся под наблюдением, всего выполнено 6021 тестов, 9 человек выздоровели.

«Рост количества заболевших — результат подтверждения исследований за период с 1 апреля по 6 апреля. Со вчерашнего дня лаборатория в Калининграде приобрела статус референс-центра, возить материалы в Москву или Новосибирск больше не нужно», — написал Алиханов в Instagram.