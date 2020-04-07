7 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM В Петербурге начали дезинфицировать дороги, тротуары, а также фасады и лестничные клетки в борьбе с коронавирусом. Дезинфицируют улицы с помощью хлоросодержащего раствора.

Руководитель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Малинин утверждает, что остановочные павильоны, скамейки и ограждения вдоль дорог и парках дезинфицируют еще с прошлой недели, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Буквально сегодня мы начали реализовывать адресную программу обработки улиц, проезжей части и тротуаров, дезинфицирующими растворами. Планируем, что эта работа будет вестись постоянно, адресная программа будет увеличиваться», — сообщил Малинин.

Дезинфекция Невского проспекта Дарья Драй © ИА REGNUM

Заметим, когда группа журналистов по приглашению Смольного попыталась засвидетельствовать этот процесс на Невском проспекте и Малой Садовой улице утром 7 апреля, это тут же навело на подозрения бдительных стражей порядка — незамедлительно к скоплению людей подъехала полицейская машина. Чиновникам удалось успокоить правоохранителей, дезинфекция продолжилась.

Журналисты на пресс-подходе Дарья Драй © ИА REGNUM

Сергей Малинин напомнил, что зима в этом году в Петербурге была бесснежная, так что точечно мыть город начали еще в феврале, ловили каждый день с плюсовой температурой. С 18 марта в Петербурге приступили к интенсивному мытью шампунем.

Дезинфицируют улицы с помощью хлоросодержащего бытового раствора в такой концентрации, которая, как утверждают чиновники, безопасна для людей, животных и растений.

Дезинфекция улиц Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Дезинфекция улиц Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM Дезинфекция улиц Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Дезинфекция улиц Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, в городе начали мыть фасады и внутриквартальные территории. «Порядка 400 фасадов мы помыли на уровне первого этажа, порядка 10 фасадов помыли полностью с первого по последний этаж», — сообщил председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев.

Дезинфекция улиц Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Дезинфекция улиц Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM Дезинфекция улиц Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Дезинфекция улиц Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Дезинфекция улиц Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Внутриквартальные территории занимают более 19,5 млн кв. метров, за 14 дней Жилком собирается вымыть все эти площади дезинфицирующими средствами, управляющим компаниям даны соответствующие распоряжения, сейчас эти средства пытаются закупить.

Лестничные клетки, перила, дверные ручки, кнопки лифта, стены кабины решено тоже дезинфицировать. При чем делать это должны дворники в полной экипировке.

«Мы определили, что будем это делать два раз в день, максимально стараться, чтобы это происходило дважды, первый раз — в утренние часы где-то с 7 до 9 утра, до обеда идет обработка всей лестничной клетки по графику, а второй раз — с 15 до 17 часов тоже эти работы будут проводиться. Все они ведутся дворниками, которые должны быть экипированы в защитные костюмы, перчатки, защитные очки», — сказал Борщев.

Дезинфекция улиц Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM