Вильнюс, , 14:42 — REGNUM Новая вспышка коронавирусной инфекции в Литве зафиксирована в больнице Мариямполе. По данным минздрава Литвы, заболели 11 сотрудников больницы, 7 пациентов, один скончался, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 апреля.

Скончался пациент, входящий в группу риска, у которого было множество хронических заболеваний. Всего на COVID-19 проверили 71 сотрудника больницы.

В Литве в настоящий момент идёт четвёртая неделя всеобщей изоляции, карантин формально действует до 13 апреля, однако власти Литвы уже пообещали его продлить до начала мая. Заболело 880 человек, 15 человек скончались.