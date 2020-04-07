Белгород, , 14:44 — REGNUM В число победителей международного конкурса «Послы Победы» вошли два волонтёра из Белгородского района Белгородской области. Молодые люди представят регион на юбилейном параде Победы в Москве, сообщили 7 апреля в пресс-службе областного правительства.

Анастасия Адаева и Абдулла Абдуллаев входят в состав молодёжного правительства Белгородского района. Для участия в международном конкурсе они снимали видеоинтервью, в котором отвечали на вопросы: «Что я сделал для сохранения памяти о Великой Победе?» и «Почему именно я должен стать победителем международного конкурса «Послы Победы»?».

Молодые люди вошли в число 200 лучших волонтёров из разных стран, которые будут работать на военно-патриотических мероприятиях в Москве в дни юбилея Победы.

Конкурс организовало Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы».