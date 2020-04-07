Лондон, , 14:40 — REGNUM Арт-директор Disco Elysium Александр Ростов рассказал, что студия ZA/UM сейчас работает над Switch-версией своей игры. Об этом он сообщил 7 апреля на подкасте Game On от BBC Radio 5 Live.

Ростов признался, что ему поручили работу над дизайном-документом пользовательского интерфейса Switch-версии. Напомним, ранее разработчики Disco Elysium анонсировали «порты» своего проекта для PS4 и Xbox One.

Disco Elysium — это приключенческая ролевая игра от эстонской студии ZA/UM. В ней геймеры управляют полицейским, страдающим от сильной алкогольной зависимости.

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