Вильнюс, , 14:37 — REGNUM В Литве сегодня, 7 апреля, представлен средний портрет заражённого коронавирусеной инфекцией COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Руководитель информационной группы при правительственном штабе по ЧС Гедрюс Сурплис подчеркнул высокий риск смертности среди жителей, достигших 80 лет и старше.

«Из всех заболевших 40% лица до 40 лет. 60% старше. Если вам 80 лет и больше, риск смерти достигает аж 14,8%, достаточно высокий. Если 70−79 лет — 8%, от 60 до 69 лет 3,6%. Для лиц моложе этот вирус опасен в меньшей степени, смертность не достигает и одного проценета», — сказал Сурплис на пресс-конференции штаба по ЧС.

В Литве в настоящий момент идёт четвёртая неделя всеобщей изоляции, карантин формально действует до 13 апреля, однако власти Литвы уже пообещали его продлить до начала мая. Вирус выявили у 880 человек, 14 человек скончались.