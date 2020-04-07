Казань, , 14:54 — REGNUM С приходом теплой засушливой погоды вновь наступает горячая пора для подразделений пожарной охраны. В связи с этим в Татарии с 10 апреля объявлен противопожарный режим, сообщают в правительстве республики.

Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемого сжигания прошлогодней сухой травы, соломы и мусора. Связано это и с уборкой садовых участков (сжиганием мусора и травы), массовым выездом населения на природу (разведение костров, неосторожность при курении и т.п.). Это создаёт риск возникновения природных и лесных пожаров и нередко приводит к тяжелым последствиям.

С начала года на территории республики по состоянию на 5 апреля зарегистрирован 1 118 пожар, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На пожарах погибло 37 человек, из них 2 детей, травмировано 59 человек. Наибольшее число пожаров — 368 возгораний произошло в период с 20 марта.

Наибольшее количество пожаров приходится на: г. Казань — 41 случай, Чистопольский район — 11 случаев, Альметьевский район — 9 случаев, Нижнекамский район — 8 случаев, Зеленодольский район — 7 случаев, Высокогорский район — 5 случаев, Заинский район — 3 случая. Три крупных пожара на общей площади более 14 тыс. кв.м., произошедших в Верхнеуслонском и Альметьевском районах.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрено наложение административного штрафа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Казани с 1 апреля по 30 мая будет установлен противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписано руководителем исполкома города Денисом Калинкиным.

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