Москва, , 14:36 — REGNUM Около тысячи российских граждан планируют вернуться из Испании в Россию, 7 апреля заявил журналистам посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин.

По его словам, около половины российских граждан находятся в Каталонии и Валенсии, остальные — на Канарских и Балеарских островах, в Андалусии и Мадриде.

Корчагин добавил, что часть граждан вовремя не покинула Испанию по объективным причинам: из-за отмены авиарейсов и введения режима тревожного положения. Кто-то же остался в королевстве по субъективным причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии вынужденно остаются 637 граждан России. Они не могут вернутся домой из-за отмены авиасообщения.

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