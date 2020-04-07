Рига, , 14:35 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на шесть человек, а всего количество больных COVID-19 в стране достигло 548. Об этом пишет портал Nra. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 1112 теста, общее количество обследованных превысило 22 тыс. Отмечается, что 41 пациент госпитализирован. У троих болезнь протекает тяжело. В возрасте 75 лет умер мужчина с положительным анализом на коронавирус, страдавший при этом и другими хроническими заболеваниями.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.