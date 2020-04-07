Москва, , 14:41 — REGNUM Плановый прием и госпитализацию пациентов приостановили в московском НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба центра.

В сообщении уточняется, что приостановка госпитализации связана с работами по перепрофилированию коек. «До официального окончания мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции», плановая госпитализация в центре проводиться не будет, говорится в сообщении. Также под запретом консультативный прием взрослых и детей.

Издание Baza ранее сообщало, что в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова коронавирус был обнаружен у 12 сотрудников, а под наблюдением находится более 80 человек.