Тбилиси, , 14:30 — REGNUM В Грузии две бригады скорой помощи пришлось изолировать, когда выяснилось, что пациентка, с которой они контактировали, заболела COVID-19. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

В двух бригадах было шесть человек. Они поочередно приезжали к 60-летней жительнице Батуми.

«Вначале ей оказали помощь на месте, а после повторного вызова перевели в одну из клиник. У нее не было симптомов, характерных для коронавируса <…> Она говорила, что ее беспокоит селезенка», — сообщают журналисты.

Пока неизвестно, каким образом женщина могла заразиться коронавирусом, так как она не выезжала из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в настоящее время известно о 195 случаях заражения коронавирусной инфекцией. В двух случаях пациенты умерли, 39 человек выздоровели.

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