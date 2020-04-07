Москва, , 14:21 — REGNUM Встреча президент России Владимира Путин с некоторыми членами правительства в Кремле не является нарушением режима самоизоляции. Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Путин встретился с полномочным представителям в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.

Песков отметил, что российский лидер не посещает массовые мероприятия и не встречается с большим числом людей. Вместе с тем участники встречи с Путиным проходят тщательную проверку и тестирование, поэтому рукопожатие остается уместным приветствием.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Путин проходит проверку на коронавирус насколько регулярно, насколько это считает целесообразным личный врач.

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