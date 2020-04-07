Липецк, , 14:20 — REGNUM Добровольцы Липецкого медицинского колледжа помогают пенсионерам, которые находятся в самоизоляции. Как сообщает ИА REGNUM, специализированный волонтёрский штаб открыт в липецком отделении Общероссийского народного фронта.

Добровольцы покупают и приносят пожилым липчанам продовольствие и лекарства, выгуливают домашних животных. При выполнении заявок строго соблюдаются меры безопасности.

К волонтёрам ОНФ присоединились и липецкие байкеры. Они доставляют пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья продукты и лекарства не только в областном центре, но и выезжают в районы. На ежедневные дежурства выходит три экипажа, в случае экстренных вызовов привлекаются дополнительные силы. Всего в ряды добровольцев вступили 14 липецких мотоциклистов.

«Поддержка старшего поколения важна в любое время. В сегодняшних реалиях это особенно необходимо. Пожилые люди наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции. Наша задача — окружить заботой представителей старшего поколения, обеспечить им необходимую медицинскую помощь, всемерную поддержку и внимание», — заявил глава региона Игорь Артамонов.

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