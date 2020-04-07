Абакан, , 14:18 — REGNUM Ещё двух человек, выздоровевших после COVID-19, выписали из больницы в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 апреля в республиканском правительстве.

Заразившиеся коронавирусом жительницы Абакана и Саяногорска прошли лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице. Обе они «привезли» коронавирус с отдыха во Франции.

Сейчас их состояние удовлетворительное, последние пробы на COVID-19 пришли с отрицательным результатом. Женщин выписали из больницы.

Напомним, 3 апреля в Хакасии из больницы выписали мужчину, заболевшего COVID-19 после поездки в Германию.

В правительстве Хакасии также уточнили, что 7 апреля выявлен положительный результат предварительного анализа ещё одного жителя региона. Пробы направлены в новосибирскую лабораторию «Вектор» для уточнения.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 7 апреля в Хакасии было зарегистрировано пять подтверждённых случаев заболевание коронавирусной инфекцией, три человека выздоровели.

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