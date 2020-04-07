Владикавказ, , 14:17 — REGNUM В Северной Осетии выделено из федерального бюджета 14,041 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Денежные средства будут предоставлены в 2020 году в рамках исполнения указа президента РФ от 7 мая 2008 года «Об обеспечении жильeм ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов». Информация об этом опубликована на официальном портале правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, всего распоряжением правительства России выделено на улучшение условий проживания ветеранов, членов семей погибших (умерших) инвалидов свыше 352 млн рублей. Денежные средства были взяты из резервного фонда.

На Северном Кавказе субсидии предоставлены также еще двум субъектам — Дагестану и Ставропольскому краю — 22,3 млн рублей и 11 млн рублей соответственно.

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