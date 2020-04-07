Оренбург, , 14:15 — REGNUM В Оренбургской области предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен еще четырем гражданам. Таким образом, на 7 апреля в регионе 14 предварительных случаев коронавируса, еще вчера (6 апреля) из было десять. Об этом во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.

Среди новых случаев коронавирус выявлен у мужчины в Орске и мужчины в Сорочинске. Оба приехали из других регионов. Скорая помощь госпитализировала пациентов с пневмонией. Мужчин оперативно перевели в клинику Оренбурга.

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Еще один случай выявлен в Бузулуке. Его Татьяна Савинова назвала «лабораторной находкой». Вирус выявлен у медработника во время последнего контрольного обследования. Клинически заболевание никак не проявлялось. Министр подчеркнула, что выявленный случай не повлияет на планы по открытию инфекционного отделения бузулукской больницы в штатном режиме со следующей недели (13апреля). В провизорном госпитале, который был создан на базе отделения после смерти от коронавируса жителя Бузулука, все медики, контактировавшие с зараженным пациентом, находились в изолированных боксах. Из Бузулука врача перевели в Оренбург.

Кроме того, в Оренбурге коронавирус диагностирован у пожилой женщины, которая проживает в подъезде дома, из которого ранее госпитализированы две пенсионерки.

Между тем, на сегодняшний день (7 апреля) нет новых случаев, подтверждённых федеральной лабораторий. Их по-прежнему 14.

По данным минздрава, в больницах лечение от коронавируса получают 24 пациента. Напомним, в регионе от коронавируса умер один человек, три человека выздоровели.

В реанимационном отделении находятся шесть человек, из них двое в тяжелом состоянии и четверо — в состоянии средней тяжести. Все они получают кислородную поддержу через специальные маски.

Состояние здоровья еще 18 пациентов оценивается как удовлетворительное.