Москва, , 14:15 — REGNUM Пассажиры, которые не будут пользоваться общественным транспортом, все равно смогут получать бонусы от московского метрополитена при помощи приложения на телефоне. Об этом 7 апреля сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Для получения бонусов необходимо зарегистрироваться в программе и пройти квест в мобильном приложении.

Участники квеста смогут получить от 100−500 бонусов, что соответствует нескольким месяцам использования транспортной карты «Тройка».

Отметим, что в Москве действует режим самоизоляции, во время которого на 80% сократился поток пассажиров метрополитена.