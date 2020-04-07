Тверь, , 14:13 — REGNUM Специальные боксы для беременных с диагнозом COVID-2019 создаются в учреждениях здравоохранения Тверской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона

«По поручению Игоря Рудени созданы специализированные боксы для беременных женщин с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции или контактировавших с заражёнными», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 марта в регионе действует режим повышенной готовности — 7 апреля ограничительные меры, введённые ранее, были продлены постановлением губернатора.

Всего, по данным на 6 апреля, в регионе проведено 4650 исследований на коронавирус, их выполняют специалисты на базе Центра гигиены и эпидемиологии, Центра им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета.

Госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией создана в 16 медицинских учреждениях региона, при этом в случае необходимости есть резерв: койки с аппаратами ИВЛ есть в областной клинической больнице, в Нелидовской, Конаковской, Вышневолоцкой ЦРБ, городской больнице №1, медико-санитарной части №141 в Удомле.