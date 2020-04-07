Уфа, , 14:19 — REGNUM Мужчину привлекли к ответственности за публикацию недостоверной информации о распространении коронавирусной инфекции в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По сообщению пресс-службы ведомства, житель Чекмагушевского района опубликовал в социальной сети комментарий с недостоверной информацией о распространении коронавирусной инфекции. При этом мужчина сослался на несуществующую знакомую, которая якобы работает в больнице.

По данному факту было возбуждено административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации.

В результате суд оштрафовал жителя Чекмагушевского района на 30 тысяч рублей. Отмечается, что он сожалеет о своем поступке и приносит извинения.

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