Уфа, 7 апреля 2020, 14:19 — REGNUM Мужчину привлекли к ответственности за публикацию недостоверной информации о распространении коронавирусной инфекции в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По сообщению пресс-службы ведомства, житель Чекмагушевского района опубликовал в социальной сети комментарий с недостоверной информацией о распространении коронавирусной инфекции. При этом мужчина сослался на несуществующую знакомую, которая якобы работает в больнице.
По данному факту было возбуждено административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации.
В результате суд оштрафовал жителя Чекмагушевского района на 30 тысяч рублей. Отмечается, что он сожалеет о своем поступке и приносит извинения.
Читайте ранее в этом сюжете: Из Кении в Южную Корею вернутся более 50 сограждан