Найроби, , 14:11 — REGNUM Более 50 южнокорейцев вернуться на родину из Кении. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Кении.

По их словам, 6 апреля в 15:00 по местному времени 125 человек из девяти стран мира, включая 55 граждан Южной Кореи, вылетели чартерным рейсом Qatar Airways из международного аэропорта Джомо Кенйятта.

Ранее посольство Южной Кореи совместно с Ассоциацией южнокорейцев Кении планировали зафрахтовать самолёт только для граждан своей страны, однако набрать нужное число пассажиров, требуемых авиакомпанией и желающих вернуться на родину, не удалось.

Известно, что сперва граждане Южной Кореи прибудут в Катар, где пересядут на рейс до Южной Кореи. Отмечается, что стоимость билетов составит $2500 на человека.

Напомним, что 13 марта после подтверждения первого случая заражения коронавирусом власти Кении приостановили международное авиасообщение и ввели комендантский час.