Подгорица, , 14:05 — REGNUM Три пациента, ранее госпитализированные в клинический центр Черногории, 7 апреля были выписаны, сообщил директор центра Евто Эракович.

В настоящее время в стране госпитализированы 19 человек, три подключены к аппаратам ИВЛ.

Эракович сообщил на конференции для СМИ, что ожидает, что к концу недели выпишут еще пять выздоравливающих.

Всего в стране выявлено 239 случаев заболевания коронавирусом. Ранее был один выздоровевший. Остальные заболевшие находятся на домашнем лечении в изоляции.