Псков, , 14:09 — REGNUM Настоятели монастырей Псковской епархии покупают и доставляют продукты питания, необходимые товары и медикаменты местным жителям, которые наиболее подвержены угрозе заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Псковской митрополии РПЦ.

В первую очередь игумены и игумении Псковской епархии оказывают помощь людям старше 65 лет, а также тем, у кого выявлены тяжелые хронические заболевания, которые находятся в самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и не имеют рядом никого, кто бы мог оказать им поддержку. Круг нуждающихся в помощи определили социальные службы районов и волостей региона.

«Кому-то надо было помочь с лекарствами, кому-то с продуктами. Те, у кого возникали проблемы с деньгами, получили крупы, картофель, другие важные продукты бесплатно. Всем мы еще раз напомнили о том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции», — приводят в митрополии слова монаха Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Августина.

Отметим, что помощь монастырей в волостях и районах Псковской области оказывается пожилым людям вне зависимости от их вероисповедания. В монастырях принимают заявки на покупку и доставку продуктов питания, предметов быта и медикаментов, а затем покупают всё необходимое в магазинах и аптеках и доставляют товары с чеком пенсионерам.

Как отметили в Псковской епархии, помощь пожилым оказывается также в приходах псковских храмов. Кроме того, псковичи из Молодежного православного движения активно участвуют в волонтерской помощи, регистрируясь в качестве добровольцев на сайте dobro.ru. На данный момент уже более 40 человек участвуют в помощи пожилым людям по линии движения «Доброволец Псковской области».

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