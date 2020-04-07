Мадрид, , 14:05 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует частично открыть свое предприятие в испанской Наварре. Об этом 7 апреля представитель компании сообщил агентству Reuters.

По словам источника, всего на заводе работали люди в три смены, предполагается, что 20 апреля будет восстановлена работа одной смены.

Он отметил, что все рабочие будут носить маски и перчатки, также усилится обработка предприятия специальными дезинфицирующими средствами.

Напомним, завод, расположенный на севере Испании до вспышки коронавирусной инфекции давал работу 4 тыс. 800 человек, предприятие выпускало автомобили марки Polo и T-Cross.

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