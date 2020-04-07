Липецк, , 14:01 — REGNUM В Липецкой области, где выявлено уже более 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, к помощи в реализуемых регионом карантинных мероприятий присоединилась итальянская компания «Сэст-Лювэ». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, размер пожертвования в Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка составил 700 тысяч рублей. Эти средства пойдут для приобретения медицинских препаратов и оборудования, а также — для ликвидации последствий распространения инфекции.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM почему итальянская фирма решила в такое непростое для Италии и России время начать оказывать помощь, её руководитель Франческо Дженнаро пояснил:

«Россия стала первым государством, которое помогло Италии в период начавшейся эпидемии COVID-19. И когда инфекция начала распространяться по России, наши учредители с удовольствием оказали помощь.

Полагаю, что в сложившихся условиях крупные компании с хорошими финансами должны помочь миру в борьбе с коронавирусом. Особенно трудно сейчас малому бизнесу, работы нет, нет заказов. Я сейчас живу в Липецке, знаю русский менталитет и итальянский. Оставаться всем дома — это реально невозможно. Но при этом нужно защищаться лучше, чем возможно, тем людям, у которых слабое здоровье. А мы должны направить наши усилия, чтобы защитить слабых и стариков.

Потому что коронавирус более опасен, чем обычный грипп. Но ещё 50 лет назад в подобных ситуациях мы не уделяли такого внимания происходящему. Также очень важный момент, что теперь мы можем сразу узнать о ситуации с заболеваемостью в разных странах. Сейчас внимание общественности приковано к действиям медиков — такого тоже раньше не было. А сегодня, если любой врач в Италии, Европе или другой территории, делает ошибку, то мы тоже об этом тут же можем узнать. Немаловажно и то, что при принятии тех или иных важных решений теперь учитывают комментарии граждан, опубликованные в интернете и социальных сетях. Это все те факторы, которые нужно учитывать, говоря о борьбе с новой инфекцией».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по последним данным в Липецкой области выявлено уже более 20 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом: 38 человек госпитализированы с подозрением на COVID-19.

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