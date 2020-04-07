Майкоп, 7 апреля 2020, 14:03 — REGNUM Первый случай выздоровления после заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксирован в Адыгее. Пациента уже выписали из инфекционной больницы, еще два человека идут на поправку, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе минздрава республики.
Напомним, первый факт заболевания новым коронавирусом в Адыгее был лабораторно подтвержден 26 марта. В настоящее время в республике зарегистрировано 13 случаев заражения этим вирусом.
По данным минздрава региона, большая часть пациентов переносит заболевание в легкой форме, их состояние здоровья не вызывает опасений. Только у нескольких пациентов с коронавирусом отмечается средняя степень тяжести заболевания, но с положительной динамикой.
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