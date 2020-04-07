Подгорица, , 13:59 — REGNUM Управление полиции Черногории сообщает, что с момента введения комендантского часа в стране 436 человек привлекли к уголовной ответственности за несоблюдение временных мер по борьбе с коронавирусом.

В основном граждане нарушают запрет покидать дома с 19:00 до 5:00 по будням и с 13:00 до 5:00 в выходные дни. Также нарушается запрет собираться больше двух в общественных местах и езда в автомобиле, где находится более двух взрослых человек.

За нарушения предусмотрены серьезные денежные штрафы, домашний арест и тюремное заключение.