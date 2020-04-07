Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM Мэра Екатеринбурга Александра Высокинского призвали отказаться от трат на пиар. Об этом написал депутат гордумы Тимофей Жуков в Facebook.

Письмо с обращением подписали четыре парламентария: сам Жуков, Константин Киселёв, вице-спикер Виктор Тестов и Ирина Овчинникова.

По словам депутатов, если в самой думе планируют отказаться от аналогичных трат, то то же стоит сделать и мэрии. Освободившиеся деньги стоит перенаправить на помощь врачам и жителям в условиях пандемии COVID-19, считают парламентарии.

«Особенно тревожно видеть, как средства городского бюджета тратятся на PR городской власти», — указано в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в думе предложили перераспределить почти 12 млн рублей на срочные городские нужды. Решение примут на ближайшем заседании представительного органа.

Читайте ранее в этом сюжете: В думе Екатеринбурга хотят передать рекламные деньги на антикризисные цели