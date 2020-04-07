Москва, , 13:59 — REGNUM Пандемия коронавируса может быть использована людьми как пробуждающее переживание — это такое сильное переживание, как, например, угроза смерти, потеря близких, угроза тяжелой болезни, пожар, то есть какая-то катастрофа. То есть фактически все люди сейчас имеют совокупность угрожающих обстоятельств, заявила корреспонденту ИА REGNUM доктор психологических наук, заведующая кафедрой психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Алла Спиваковская.

«От страха все граждане спрятались в карантин и в самоизоляцию. Мы должны использовать эту пандемию как пробуждающее переживание. К чему призывает пробуждающее переживание — к переменам, к изменениям, к тому, чтобы осуществить свою роль, чтобы раскрыть свои потенциальные ресурсы.

Мы разрабатываем ряд методик, направленных на то, как можно использовать условия карантина и самоизоляции для того, чтобы развить все свои разнообразные качества, в частности, чтобы преодолеть привычку человека к негативному реагированию.

Рассматриваю отрицательные эмоции и негативное состояние как вредную психологическую привычку, подобно тому, как курение, алкоголь и т. д.

Человек по своей природе позитивен. У него есть только одна эмоция — радость. А когда мы злимся, обижаемся, чувствуем вину, жалость к себе — это все составляет негативную часть реагирования.

Многие люди думают, что отрицательные эмоции обязательны. Нет, они необязательны, это просто вредная привычка, которой мы заражаемся друг от друга. Можно рассматривать негативное реагирование как своеобразный негативный вирус.

Что делать человеку, когда он в карантине и самоизоляции? Нужно использовать этот момент для того, чтобы сознательно отказаться от этой привычки негативного реагирования на обстоятельства. Это довольно сложная работа, но есть много методик, как преодолеть негативную реакцию», — высказала своё мнение психолог.

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