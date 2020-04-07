Обнинск, Калужская область, , 17:40 — REGNUM В Обнинске Калужской области с 6 апреля на дистанционную форму обучения перешли школьники с первого по 11-й классы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации начальника управления общего образования города Татьяны Волнистовой.

В соответствии с санитарными нормами «цифровые» уроки не могут длиться дольше 40 минут, а на практике это — 20−30 минут. Количество уроков тоже сокращено. Поэтому родители, сетующие на большой объем домашних заданий, должны это учитывать. Кроме того, в каждой школе организовано психологическое сопровождение учебного процесса для родителей и для детей. Его проводят школьные психологи и специалисты учебно-методического центра.

«Где нужно, уменьшаем объем домашних заданий. В обязательном порядке будут проводиться классные часы в режиме онлайн для того, чтобы обеспечить обратную связь с детьми и с родителями», — сказала Татьяна Волнистова.

Для онлайн-связи и трансляции уроков в Обнинске используется пять образовательных платформ, а для организации дистанционного обучения в целом — региональная платформа «Сетевой город. Образование» и цифровые образовательные ресурсы, которые созданы и рекомендованы Министерством просвещения РФ.

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