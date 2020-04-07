Москва, , 13:56 — REGNUM Боле двух тысяч пассажиров круизного лайнера MSC Magnifica оказались в условиях вынужденной изоляции, так как страны отказываются принимать пассажиров. Об этом рассказал пассажир судна Михаил Вальтфогель на своей странице в Facebook.

Пассажиры находятся на лайнере с 10 марта. «Неплохой вариант для самоизоляции», — отметил Вальтфогель. По его словам, 6 апреля лайнер дозаправился в Шри-Ланке.

В Российском союзе туристов отметили, что дальнейший путь MSC Magnifica определяет его капитан, сообщает «Интерфакс-Туризм». В союзе предположили, кто лайнер направится в следующий порт, в зависимости от ситуации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля итальянский круизный лайнер Msc Meraviglia не смог попасть в карибский порт из-за подозрений на коронавирус среди пассажиров.

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