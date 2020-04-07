Джакарта, , 13:51 — REGNUM В городах Индонезии проводят опрыскивание улиц дезинфицирующими средствами в качестве меры по борьбе с коронавирусом, сообщает информационный портал Detik.

Известно, что дороги в пяти городских районах столицы Индонезии Джакарты, опрыскивали дезинфицирующими средствами. В другом крупном городе, Сурабая власти развернули специальную технику для распыления дезинфицирующими средствами на дорогах и в густонаселенных районах.

На острове Бали региональная полиция также провела дезинфекцию улиц.

Напомним, страны всего мира предпринимают различные усилия, чтобы избежать роста пандемии коронавируса, включая опрыскивание улиц дезинфицирующими средствами. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает эту меру малодейственной.

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