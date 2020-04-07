Ростов-на-Дону, , 13:50 — REGNUM В Ростовской области в целях борьбы с распространением коронавируса введены ограничения на охоту и посещений лесов. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Запрет также связаны с высокой пожароопасностью на территории региона. В этот период патрулирование лесного фонда будет усилено.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области 2 апреля были установлен особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 октября.

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