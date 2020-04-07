Вильнюс, , 13:47 — REGNUM По сводным данным литовской полиции за прошедшие сутки в Литве 80 человек были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции, а полиция получила 299 сообщений о нарушениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 апреля.

Ещё 130 штрафов было выписано на выходных 4−5 апреля. За нарушение режима самоизоляции в Литве введены штрафы в размере 500−1500 евро и от 1500 до 6000 евро для юридических лиц.

По словам руководителя информационной группы при правительственном штабе по ЧС, в Литве в настоящий момент две трети заражённых коронавирусом лица, которые заразились внутри страны. Только треть случаев «привезённых».

В Литве в настоящий момент идёт четвёртая неделя всеобщей изоляции, карантин формально действует до 13 апреля, однако власти Литвы уже пообещали его продлить до начала мая. Заболело 880 человек, 14 человек скончались.