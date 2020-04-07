Омск, , 13:46 — REGNUM Автоходлинг «БАРС» предоставил волонтёрскому штабу, организованному на базе Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ), шесть новых автомобилей.

«Мы вместе против коронавируса» Автосалон KIA БАРС

Согласно информации, размещённой на странице «ОНФ в Омской области» в соцсети «ВКонтакте», волонтёрам предоставили шесть новых иномарок.

На странице автосалона уточнили, что это пять автомобилей KIA и один BMW. Теперь волонтёры смогут более оперативно закупать товары первой необходимости и охватить больших круг подопечных из отдалённых районов.

На новых автомобилях волонтёры с 6 апреля доставляют пожилым и нуждающимся продукты питания и лекарства.