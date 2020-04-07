Омск, 7 апреля 2020, 13:46 — REGNUM Автоходлинг «БАРС» предоставил волонтёрскому штабу, организованному на базе Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ), шесть новых автомобилей.

«Мы вместе против коронавируса»
«Мы вместе против коронавируса»
Автосалон KIA БАРС

Согласно информации, размещённой на странице «ОНФ в Омской области» в соцсети «ВКонтакте», волонтёрам предоставили шесть новых иномарок.

На странице автосалона уточнили, что это пять автомобилей KIA и один BMW. Теперь волонтёры смогут более оперативно закупать товары первой необходимости и охватить больших круг подопечных из отдалённых районов.

На новых автомобилях волонтёры с 6 апреля доставляют пожилым и нуждающимся продукты питания и лекарства.