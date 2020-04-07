Пенза, , 14:00 — REGNUM Специализированные лаборатории Пензенской области в шести медицинских организациях получили разрешение на диагностику коронавируса, сообщает пресс-служба областного правительства.

Подобное исследование проводилось раньше только в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области, затем для окончательного подтверждения анализ направлялся в рефренс-лабораторию в новосибирский «Вектор». С прошлой недели пензенские лаборатории приступили к диагностике COVID-19, а на подтверждение анализы направляются в Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области. Для постановки окончательного диагноза тест направляется в Москву. Все это значительно ускорит и позволит более оперативно получать результаты на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции.

Желание самостоятельно сдать тест с отсутствием симптомов ОРВИ не предусмотрено, согласно постановлению Главного санитарного врача РФ. Тест проведут человеку, который: прибыл в страну из-за рубежа; имел тесный контакт за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели ОРВИ и гриппом; имел тесный контакт за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19; старше 65 лет и имеет признаки гриппа и ОРВИ; имеет температуру, а также с признаками гриппа и ОРВИ; является медицинским работникам, работающим с больными по COVID-19, еженедельно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области под медицинским наблюдением находятся 4 740 человек. На 7 апреля в Пензенской области общее количество граждан с коронавирусной инфекцией — 51 человек. Но пик заболеваемости, по мнению эпидемиологов, не пройден.

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